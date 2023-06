Inter, a breve summit tra Inzaghi, Marotta e Ausilio. Definito l’obiettivo del mercato

"Un incontro necessario per pianificare le strategie e individuare le priorità della squadra per la prossima stagione (che comincerà con il raduno previsto il 10 luglio), che in qualche modo verrà rivoluzionata visto il possibile addio di diversi giocatori in scadenza. Ruolo per ruolo, si analizzeranno tutti i profili su cui Ausilio e Baccin (il vice d.s.) hanno lavorato in gran segreto nel corso della stagione, con l’obiettivo di garantire a Inzaghi due giocatori di livello per ogni ruolo per essere ancora protagonisti in tutte le competizioni", spiega Gazzetta.