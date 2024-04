Attraverso un comunicato, la Roma ha attaccato la Lega per la decisione di far concludere la partita contro l'Udinese, sospesa per il malore accusato di Evan Ndicka, il prossimo 25 aprile alle ore 18. "Nonostante questo, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un’ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer 04 Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia", il commento del club giallorosso. Non si è fatta attendere la risposta della Lega: "Il Presidente di Lega Serie A, vista la richiesta della AS Roma di giocare sabato 27 aprile con la SSC Napoli e così rinviare ad almeno metà maggio il recupero dei 18 minuti della gara interrotta con l’Udinese, ha oggi (ieri, ndr) convocato d’urgenza il Consiglio di Lega", si legge in un comunicato.