La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo la gara con il Milan di ieri, ma non ha ancora sciolto i dubbi intorno a Romelu Lukaku , costretto a uscire al 28' per un problema muscolare e che oggi non si è allenato con il resto dei compagni.

Al termine della gara non è stato necessario effettuare subito degli accertamenti che saranno svolti nelle prossime 24-36 ore. Difficile che il calciatore sia a disposizione per il match con il Bologna, ma filtra un cauto ottimismo circa le condizioni del belga. "Credo si sia fermato in tempo", ha infatti detto ieri Daniele De Rossi che intanto contro gli emiliani riproporrà Abraham dal primo minuto. Poi staffetta con Azmoun, oggi regolarmente in gruppo e recuperato dopo la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori dopo la sosta per le nazionali.