Inter, Zilliacus: “E’ ora che Suning venda. Ho fatto offerta seria a febbraio, fummo molto vicini”

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese che ha mostrato recentemente interesse per l'acquisto dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Italian Football Podcast. Questa l'anticipazione pubblicata su X da Nima Tavallaey Roodsari: “È ora che Suning venda l'Inter. Non possono più rimandare. Ho fatto un'offerta molto seria e completa per l'acquisto del 100% dell'Inter presentata a Suning a febbraio. Eravamo molto vicini a concludere l’accordo”.