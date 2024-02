Roma-Inter è sempre una sfida molto sentita. Ancora di più quest'anno visto che i nerazzurri sono in vetta alla classifica e hanno appena battuto la rivale Juventus. E la Roma, dall'avvento di De Rossi, ha ottenuto tre vittorie riportandosi in zona Champions League.

"Qualche biglietto c’è ancora, ma non sono poi tantissimi. E se non sarà sold out, ci andremo molto vicini. Insomma, anche con Daniele De Rossi lo stadio Olimpico è sempre pieno, con la gente giallorossa che vuole continuare a legarsi al sogno Champions League. Già, perché dopo le tre vittorie arrivate contro Verona, Salernitana e Cagliari nell’ambiente romanista si è tornato a sognare in grande. Per la sfida di oggi l’allerta è comunque forte, a livello di sicurezza, considerando la rivalità che c’è tra la tifoseria romanista e quella interista e il gemellaggio che lega i nerazzurri ai tifosi della Lazio", scrive La Gazzetta dello Sport.