Di Marzio: “Esonero Mourinho a Roma, è andata così. So che con lo spogliatoio…”

In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato di quanto accaduto in casa Roma nelle ultimissime ore. Ecco le notizie raccolte dal giornalista su José Mourinho e non solo: ”Scelta ponderata, non legata al ko col Milan, legata alle ultime settimane. Ha sorpreso la tempistica, questo sì, né lui né i giocatori sapevano. L'allenamento era previsto in mattinata, non era arrivata nessuna comunicazione. È stata una decisione della proprietà, comunicata questa mattina a Mourinho e poi alla squadra.