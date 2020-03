Come fanno a tornare Higuain, Ronaldo e tutti gli altri? Crosetti ipotizza: “Molti di loro…”

Si apre un grande interrogativo ora che diversi giocatori hanno lasciato l’Italia (è successo anche all’estero con Neymar e Cavani) per trascorrere la quarantena con le rispettive famiglie nel paese di origine. Un fenomeno discusso e che va in contrasto con i decreti emanati dal governo italiano e con le direttive di medici e virologi. Frosio, giornalista della Rosea, ha provato a ipotizzare uno scenario nel quale l’emergenza in Serie A sia finita ma non nei paesi in cui sono scappati Higuain, Cristiano Ronaldo e tutti gli altri. Come farebbero a tornare? Chi gli darebbe il permesso? Maurizio Crosetti risponde così: “Nessuno. Molti di loro non li vedremo più”.