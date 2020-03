FCIN1908 / Inter, chiara direttiva ai giocatori: non si lascia Milano. E quel 25 marzo…

In piena quarantena hanno destato molto stupore i viaggi di Cristiano Ronaldo e Higuain verso le rispettive famiglie di origine (per motivi personali). L’hanno destato perché, seppur concordati con il club bianconero, quella che di fatto è una violazione della quarantena si scontra contro tutto ciò che virologi e medici stanno caldamente raccomandando di fare da giorni. No viaggi e coscienzioso isolamento per tutti. Figuriamoci quando si tratta di quarantena (con un caso di positività al tampone). Ci sono regole molto precise che tutti, dalla persona comune al calciatore, devono rispettare per proteggere se stessi e gli altri.

Per quanto riguarda l’Inter nessun giocatore è partito da Milano verso altre destinazioni. Sono tutti isolati e barricati nelle loro case. Le indicazioni date dal club sono quelle di non uscire dalla propria abitazione. Nemmeno per portare fuori il cane. Questo sempre tenendo conto che l’Inter non ha al momento riscontrato giocatori positivi al coronavirus e la sua quarantena è quindi una quarantena data da contatto indiretto. Eppure ugualmente rigorosa.

Intanto il 25 marzo si avvicina (data in cui – salvo risvolti e indicazioni dell’ultimo momento – la quarantena dei giocatori dell’Inter sarà considerata terminata), ma dalla situazione generale che riguarda Milano e la Lombardia sembra difficile che ci si possa allenare prima del 3 aprile. La prima parte che i giocatori dovranno comunque affrontare una volta arrivato il nulla osta per gli allenamenti sarà una preparazione fisica. Il calcio, come tutti, aspetta con ansia buone notizie sul fronte del contenimento del virus. Notizie che in questi giorni sembrano non arrivare mai.