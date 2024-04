Repubblica – Altro duro colpo ai conti della Juve: ha vinto Cristiano Ronaldo

"La difesa della Juventus sosteneva che CR7 avesse rinunciato a far valere qualsiasi pretesa economica nei confronti del club nel Transfer Agreement siglato con il Manchester United del 2021. Il contratto infatti per il club bianconero conterebbe una clausola che sostituirebbe ogni precedente accordo con Juventus e un’espressa rinuncia del calciatore a ogni pendenza. In più, per la Juve non ci sarebbe stato nessun accordo sulle integrazioni salariali legate alla 2ª manovra stipendi, o comunque non sarebbe stato perfezionato. Il motivo? Mancava la firma di CR7. Ma nel lodo arbitrale questa posizione del club bianconero non è riconosciuta".