Le trattative sono ancora in corso. Sullo sfondo di questa decisione ci sono anche altre negoziazioni intavolate da Oaktree con importanti protagonisti imprenditoriali del mercato cinese. La società di Los Angeles negli ultimi anni ha concluso affari con Citic Bank, Alibaba ed Evergrande (il colosso immobiliare in dissesto che ora sta dismettendo i suoi giganteschi complessi abitativi), tutti soggetti che a vario titolo hanno intrecciato le loro attività con quelle di Suning, finendo per diventarne anche azionisti con quote significative o componenti delle cordate fondamentali per tenere in piedi la multinazionale di Nanchino. In questa ottica il prolungamento del prestito legato all’Inter potrebbe rappresentare per Oaktree la tessera di un puzzle molto più ampio".