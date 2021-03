Rummenigge: “Bayern Monaco su Brozovic? Mai avuto contatti, mercato bloccato”

L'ex attaccante dell'Inter, oggi presidente del club bavarese, commenta le voci riguardanti il centrocampista croato

Karl-Heinz Rummenigge, nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha commentato le voci sul presunto interesse del Bayern Monaco per Marcelo Brozovic: "Bayern interessato a Brozovic? Non abbiamo mai avuto contatti, sinceramente. Il mercato sarà molto complicato per tutti quest'anno. L'anno scorso il mercato era già un po' alla frutta, quest'anno è ancora sotto. Cosa c'è dopo la frutta?... I prezzi dei cartellini sono scesi del 50 per cento, ma gli agenti hanno fatto sì che i giocatori bravi abbiano mantenuto il loro guadagno a livello vecchio. Sento che tutti in Europa cercano di diminuire il costo dei salari. E ogni club - grandi, medi e piccoli - ha i suoi guai".