Rummenigge: “Inter, rimani concentrata e sarà scudetto. Bravo Conte, Lukaku rinato”

Fabio Alampi

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante dell'Inter e attuale presidente del Bayern Monaco, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle chance scudetto della formazione nerazzurra: "La maglia per festeggiare? Sì, ce l'ho, ma l'importante ora è non perdere la concentrazione, perché è un momento buonissimo, ma la squadra non deve sentire di avere già preso lo scudetto. Se si concentra fino in fondo vincerà nettamente".

Buongiorno Rummenigge: cos'ha l'Inter in più delle altre?

"Rendimento stabile e tatticamente è molto interessante. Una tattica che si adatta alla squadra, grazie al merito di Conte che ha fatto un ottimo lavoro. Si vede che l'Inter oggi è diversa da quella di due anni fa quando è arrivato".

Le piace come gioca?

"Mi piace perché è stabile in difesa ed eccezionale in attacco: Lautaro e Lukaku stanno facendo veramente bene. Ma anche il centrocampo va. È una squadra scelta bene dalla società e dal mio amico Marotta. È un piacere vedere l'Inter in tv".

Quando Lukaku parte e si scrolla di dosso gli avversari sembra un Rummenigge 40 anni dopo?

"No, lui è diverso. Fisicamente è un colosso, però anche tecnicamente se la cava. Non vive solo grazie al suo fisico, è bravo: nel derby ha dato un assist eccezionale a Lautaro. Lukaku ha doti tecniche che non si erano viste tanto a Manchester. Pure lui è rinato grazie all'Inter".

Nella stagione della rinascita c'è anche una società che cerca soci: cosa succede nello spogliatoio quando girano queste voci?

"Ho saputo delle difficoltà, mi spiace, ma anche sotto questo aspetto nello spogliatoio sono bravi, non si fanno condizionare minimamente. E' una squadra con un gran carattere, ha tanta voglia di vincere".

