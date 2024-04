Trevisani: "Giuntoli ha assecondato la volontà dell'allenatore prendendo due giocatori secondari e adesso la Juventus è molto di Allegri. Vi piacciono i risultati? Giocano bene? Forse no. La Juve oggi è cambiata, una volta arrivava, comprava e spendeva: oggi devi fare sostenibilità e non puoi dare 100 milioni per qualcuno. Oggi conta vincere ma devi costruirla la squadra per farlo: Giuntoli farà questo con Motta o chi per lui che migliorerà i giocatori come oggi non succede".

Sabatini: "E' il tuo cavallo di battaglia, per te Allegri non migliora: secondo te Motta arriva alla Juve e non vuole Zirkzee e Calafiori. Li ha chiesti. E' bravo ma non arriva l'allenatore e migliora i giocatori, non è così".

Trevisani: "A Roma è successo questo e succederà pure a Torino".

Sabatini: "E' successo perché De Rossi ha avuto un contributo importante di spogliatoio, che non c'era più con Mourinho, da Dybala e Pellegrini".

Mauro: "Eh no Sandro, dai. Della Roma non si può parlare: ci sono quattro giocatori che giocano al di là della metà campo e prima giocavano al di qua".

Sabatini: "Secondo voi Allegri gioca catenaccio e contropiede e non migliora i giocatori?".

Trevisani: "Più catenaccio che contropiede".

Sabatini: "Guarda che queste cose ti tornano indietro prima o poi. Tu devi portare rispetto per un allenatore che ha giocato delle grandi partite alla Juve quando c'erano dieci giocatori diversi. Se tu oggi dici che Allegri è un buono a nulla, sei offensivo per difendere la tua posizione".

Trevisani: "Ma quando l'ho mai detto? E' fattuale che non migliora i giocatori".

Sabatini: "Fattuale? Gatti è migliorato o no? Bremer?".

Trevisani: "Bremer è sempre stato forte, l'hanno pagato 50 milioni, sarà scarso?".

Zazzaroni: "Io vorrei farmi i complimenti perché sono stato zitto, perché se parlo viene giù il muro. Non voglio offendere, sono buono e tranquillo perché sennò tiro giù tutto".

