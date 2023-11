A Radio Radio, Sandro Sabatini commenta così il pareggio dell’Inter arrivato in rimonta contro il Benfica in Champions

A Radio Radio, Sandro Sabatini commenta così il pareggio dell’Inter arrivato in rimonta contro il Benfica in Champions. “Le riserve non sono proprio connesse con i titolari. L’approccio che hanno avuto è stato quello di chi gioca una partita che non conta niente. A Napoli se dovesse esserci bisogno di quelli che hanno giocato a Lisbona, ci sarebbe bisogno di un approccio ben diverso da parte loro”, le sue parole.