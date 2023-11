Sabatini: “Inter non gratificante per Lukaku. Pensate al giocatore che deve sentirsi dire che…”

Le parole del giornalista sul mancato ritorno del belga in nerazzurro

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio mattino 104.5, Sandro Sabatini ha parlato del mancato ritorno di Romelu Lukaku all'Inter . "Ad aprile Marotta dice che sarebbe tornato al Chelsea e avrebbero cercato di riprenderlo solo in prestito. La trattativa a titolo definitivo è di luglio".

"Mettetevi anche nei panni del giocatore, che sente dirsi che la sua squadra vuole riprenderti ma solo in prestito. Non è il massimo. L’Inter non è stata molto gratificante", le parole del giornalista.