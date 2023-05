Sabatini: “Totti-Spalletti? Luciano ha esagerato in alcune cose. Vorrei che le mie ceneri…”

Intervenuto durante la trasmissione "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1, Sabatini ha parlato del rapporto tra Totti e Spalletti

Intervenuto durante la trasmissione "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1, Walter Sabatini ha parlato del rapporto, ormai logorato da anni, tra Luciano Spalletti e Francesco Totti. "Luciano faceva l’allenatore e aveva il diritto di fare delle scelte. Francesco, che è un’entità metafisica a Roma, ha trovato uno schieramento che rendeva le decisioni del tecnico uno psicodramma collettivo".

"Luciano ha esagerato in alcune cose che poteva fare più dolcemente, invece è andato dritto per dritto, creandosi problemi anche personali, visto che minacciarono persino la sua famiglia. Non hanno mai litigato loro due, anzi Spalletti mi parlava solo bene di Totti".