Telegraph – Chelsea, mosse per Onana: all’Inter 45 mln. Lukaku? Gli verrà chiesto se…

Mentre tratta l'arrivo di Mauricio Pochettino, il Chelsea si muove anche per il portiere nerazzurro

Mentre tratta l'arrivo di Mauricio Pochettino, il Chelsea si muove anche per André Onana. Come riporta il Telegraph, i Blues potrebbero mettere sul tavolo 40 milioni di sterline per convincere l'Inter. Attualmente il club inglese sta negoziando gli ultimi dettagli del contratto di Pochettino che si appresta a diventare il prossimo allenatore.