Sacchi: “Inter, serve equilibrio. A lunghi tratti bel calcio, serve maggiore attenzione”

I rossoneri, a conti fatti, hanno vinto 7 gare su 8: in pratica hanno sbagliato (e giustamente perso) soltanto il derby contro l’Inter. Un avvio di stagione da applausi, soprattutto considerando il fatto che in estate la squadra era stata pesantemente modificato. Ciò vuol dire che Pioli ha lavorato bene cercando di trasmettere le sue idee e i giocatori pure, perché le hanno recepite e le stanno mettendo in pratica. Il sorpasso sull’Inter, anche se è troppo presto per definirlo decisivo, ha un peso specifico che può farsi sentire.