Gol Milan irregolare, Zangrillo: “Episodio chiaro, basta fare gli ipocriti. Maignan, entrata assassina”

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo la sfida persa contro il Milan, protestando contro l'operato dell'arbitro e del VAR: "Stiamo rovinando un gioco, io sono qua semplicemente per invocare il rispetto per i 35mila che erano allo stadio: Gilardino non è qui per non beccarsi una squalifica, così me la becco io. E' chiaro a tutti quello che è successo stasera: quando non c'è ragionevole certezza, noi soccombiamo.