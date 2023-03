Sacchi: “L’Inter concede il dominio all’avversario. Deve credere di più nei suoi mezzi”

Portare tre squadre nei quarti di Champions è comunque un risultato da sottolineare, soprattutto considerando il poco che si è fatto negli anni passati. Non vinciamo questa competizione dal 2010 e per un Paese come l’Italia l’assenza di questa coppa pesa moltissimo. Giusto evidenziare anche il cammino dei club in Europa League e in Conference. La Juve ha vinto in trasferta e ha i mezzi per arrivare fino in fondo. Lo stesso ha fatto la Fiorentina in Turchia. Ecco, quella viola è una squadra che sta facendo notevoli progressi, è in costante crescita ed è guidata da un allenatore come Italiano che punta tantissimo sul gioco. Brava pure la Roma, perché la Real Sociedad è un’avversaria tosta, come quasi tutte le spagnole del resto. Confesso che mi dispiace per la Lazio del mio amico Sarri che, purtroppo, ha una rosa numericamente debole per poter lottare su due fronti.