Inzaghi mette a posto Sacchi: “Bisogna capire chi, come e quando ascoltare”

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, è stato stuzzicato sulla stucchevole crociata di Arrigo Sacchi contro l'Inter

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, è stato stuzzicato sulla stucchevole crociata di Arrigo Sacchi contro l'Inter . Critiche assolutamente pretestuose quelle dell'ex allenatore del Milan, che evidentemente vede poco le partite dell'Inter quando esprime giudizi che non rispondono alla realtà del campo.

"Stanco della crociata di Sacchi contro il presunto non l'Inter? Non ho mai risposto, ognuno è libero di esprimere giudizi senza problemi. Sono i diretti interessati a dover scegliere quando, come e chi ascoltare", ha risposto Inzaghi.