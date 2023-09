Sacchi: “Inter avanti per il titolo, ma deve europeizzarsi. É molto italiana per mentalità”

Della sfida tra Inter e Milan del 16 settembre e della squadra favorita per la vittoria del campionato ha parlato l'ex tecnico

Della sfida tra Inter e Milan del 16 settembre e della squadra favorita per la vittoria del campionato ha parlato l'ex tecnico Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport:

Quale è la squadra favorita per lo scudetto?

"Dico Inter, anche se si sono giocate soltanto tre partite di A: per quello che si è visto credo sia la favorita. Aveva un'ottima intelaiatura di base e, nonostante abbia perso elementi importanti come Brozovic e Lukaku, ha inserito giocatori interessanti come Thuram e Frattesi".