L’uscita di Sacchi sull’Inter, la risposta di Facchetti: “Nuovo campionato, medesima…”

Per anni Arrigo Sacchi ha professato l'importanza per le squadre che militano nel campionato di serie A di dotarsi di giocatori italiani. È sicuramente il caso dell'Inter, che (molto criticata da Sacchi negli anni passati per l'ingente presenza di giocatori stranieri) sta puntando ora sui talenti made in Italy. "Il Milan tutto straniero e l’Inter, invece, per metà italiana. Riflettevo, guardando le probabili formazioni per la prima di campionato, su questo aspetto piuttosto curioso che è anche testimonianza di una chiara tendenza dei due club. L’Inter ha il blocco difensivo made in Italy, e anche due centrocampisti su tre, Barella e Frattesi, sono di casa nostra. In più c’è Dimarco che va su e giù sulla fascia sinistra. Un segnale che va tenuto in considerazione perché deriva, molto probabilmente, da una richiesta dell’allenatore", scrive oggi Sacchi sulla Gazzetta dello Sport. Eppure, nonostante tutte le premesse, il made in Italy nerazzurro non sembra un dato positivo perché Inzaghi dovrà riuscire a dare un gioco alla squadra. "Sarà dunque decisivo il lavoro dell’allenatore che avrà il compito di dare un gioco alla squadra". Insomma bene, ma con riserva.