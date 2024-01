L'attaccante classe 2001 è rientrato dal prestito in Spagna con l'Eldense e giocherà nei prossimi mesi in Serie B

Manca ancora l'ufficialità, ma la trattativa è ormai chiusa: Eddie Salcedo giocherà la seconda parte di stagione con il Lecco , in Serie B.

L'attaccante classe 2001, rientrato all'Inter dopo il prestito in Spagna all'Eldense, si trasferisce con la medesima formula al club bluceleste: il giocatore si sta già allenando con quella che sarà la sua nuova squadra, in attesa della documentazione necessaria per l'annuncio dell'operazione.