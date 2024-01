Lautaro, rendimento super. Il Toro è esploso con Inzaghi: col rinnovo sempre più leader

"La media è alta e in Serie A nessuno riesce a stargli dietro, avendo doppiato chi insegue con Berardi e Giroud fermi a 9 anche tirando i rigori. Inzaghi punta forte sul carisma di Lautaro affinché resti un esempio anche per i compagni. Guidati da quella fascia al braccio che ha fatto diventare l’argentino classe 1997 un leader a tutti gli effetti. L’allenatore interista ha fatto rendere al meglio in area anche un attaccante nato come Dzeko e sta facendo segnare tanto Thuram. Lautaro, però, rappresenta l’esempio più riuscito, come hanno testimoniato anche le partite contro Lecce e Genoa, dove il capocannoniere del torneo era infortunato e la squadra ha faticato vistosamente negli ultimi venti metri di campo".

"Vantando 120 reti in 262 presenze, il Toro punta a stretto giro a scalare la Top Ten tra i bomber della storia interista. Avendo messo nel mirino sia Vieri (123) sia Icardi (124). Più su c’è Nyers in settima piazza (133), ma c’è anche il tempo a disposizione visto che a breve dovrebbe arrivare l’annuncio sul rinnovo con l’Inter almeno fino al 2028. Un altro argentino in grado di fare la storia nerazzurra nel solco di Zanetti. Tenendo presente che con il nuovo accordo Martinez si candiderebbe a restare all’Inter per oltre dieci anni. Le stagioni del Toro con Simone parlano di una crescita esponenziale e l’attenzione non può che tornare sul presente tra la Supercoppa in Arabia, il testa a testa con la Juve in campionato e la doppia sfida con l’Atletico Madrid in Champions. Il prossimo appuntamento è con un’incornata delle sue nelle notti di gala", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.