Eurorivali Inter – Salisburgo sconfitto in casa dal Lask: ora è a -4 dalla vetta

Dopo la vittoria contro il Torino, per l'Inter è tempo di pensare alla partita di Champions League contro il Salisburgo , crocevia fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

La compagine austriaca non sta vivendo un momento di forma particolarmente brillante tanto che oggi è incappata nella seconda sconfitta in campionato - solo una vittoria nelle ultime quattro partite - in casa contro il Lask Linz. A decidere l'incontro è stata una rete di Zulj al 34' che rallenta il percorso del Salisburgo, ora scivolato a -4 dalla capolista Sturm Graz.