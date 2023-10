Inter, Torino-Salisburgo-Roma: Inzaghi deve scegliere. Sì alla ThuLa, spazio a Frattesi

"Inzaghi deve decidere come gestire il triplo impegno Torino-Salisburgo-Roma. Difficile che cambi qualcosa in attacco: la ThuLa è destinata a partire titolare in tutte e tre le occasioni, salvo contrattempi. È negli altri reparti che Inzaghi può gestire le forze. E in quest’ottica si può immaginare qualcosa a centrocampo già per la gara di sabato. Barella è apparso un po’ stanco anche nella gara di Wembley, disputata per intero dopo i 65 minuti giocati contro Malta", scrive La Gazzetta dello Sport.