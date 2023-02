Samp, emergenza in difesa: Stankovic pensa all’ex Murillo. Non esclusa la difesa a 4

"L’infortunio di Gunter, che si è bloccato a Monza, limita ulteriormente le scelte di Stankovic in difesa. Scontata la presenza di Nuytinck e Amione: con la difesa a tre, Murillo dovrebbe piazzarsi sul centrodestra, ma non è escluso che i blucerchiati passino stasera dal 3-4-1-2 a una retroguardia a quattro per essere più coperti davanti ad Audero", riporta La Gazzetta dello Sport.