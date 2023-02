Samp-Inter, probabile formazione: torna Brozovic dal 1′. Lu-La in attacco. Riposa Mkhitaryan

Archiviato il derby, per la prima volta nel 2013 l'Inter ha avuto una settimana a disposizione per preparare la prossima partita. I nerazzurri, che domani affronteranno la Sampdoria, sono a caccia di punti per consolidare il secondo posto. Simone Inzaghi ritrova Marcelo Brozovic che torna a riprendere la posizione di play davanti la difesa. Probabile turno di riposo per Mkhitaryan che fin qui non ha mai tirato il fiato. Davanti Lautaro Martinez e Lukaku.