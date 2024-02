Il tema stadio resta una questione caldissima per Inter e Milan. Nella giornata di ieri, il sindaco Sala ha presieduto la Commissione consiliare in cui l’architetto Giulio Fenyves dello studio Arco Associati ha presentato un progetto di ristrutturazione del Meazza.

“L’unica via percorribile in questo momento per cercare di convincere i club di Milano a non abbandonare l’impianto al suo destino” sottolinea Tuttosport.