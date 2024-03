Alexis Sanchez ringrazia i tifosi dell’OM per l’accoglienza avuta col suo Cile

Ieri sera, l'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez ha giocato per 77 minuti nell'amichevole del Cile contro la Francia. La partita si è giocata al Velodrome, nello stadio dell'Olympique Marsiglia, la squadra francese nella quale, prima del ritorno in nerazzurro, il cileno ha segnato 18 gol. Grande accoglienza per lui anche al centro di allenamento del club adoperato dalla Roja per gli allenamenti. Durante la gara gli sono stati riservati tanti applausi, soprattutto quando è uscito per la sostituzione.