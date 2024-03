Questa sera alle 21 si gioca Francia-Cile, la seconda amichevole per le due Nazionali in questa pausa. Dopo la sconfitta con la Germania Deschamps cerca un riscatto e avrà di fronte la Roja di Alexis Sanchez. Un ritorno in Francia per lui che arriva, prima del ritorno all'Inter, da una buona esperienza all'Olympique Marsiglia. Il calciatore nerazzurro è così finito sulla prima pagina di uno tra i principali quotidiani sportivi francesi, l'Equipe.