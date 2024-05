L'attaccante cileno, in scadenza di contratto a giugno, con ogni probabilità terminerà la sua avventura in nerazzurro

Alexis Sanchez si appresta a concludere la sua avventura all'Inter: l'attaccante cileno è in scadenza di contratto a giugno, e la sensazione è che questa volta il capitolo fine sia definitivamente arrivato. Il suo futuro, tuttavia, potrebbe essere ancora in Italia: secondo La Tercera, il Niño Maravilla sarebbe un'idea per l'Udinese, sua ex squadra, e per il Parma, che il prossimo anno tornerà a giocare in Serie A.