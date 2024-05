In Cile per alcune iniziative a scopo benefico, l'ex difensore campione del mondo con la Spagna ha elogiato l'attaccante dell'Inter

In Cile per alcune iniziative a scopo benefico, l'ex difensore campione del mondo con la Spagna Carles Puyol ha parlato anche di Alexis Sanchez , che sta definendo il suo futuro per la prossima stagione dopo che il suo contratto con l'Inter scadrà a giugno e non sarà rinnovato.