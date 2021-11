GdS – Inter, Sanchez tra stasera e domani nuovi test. Lautaro non preoccupa

Il calciatore cileno ha rimediato un problema muscolare in Nazionale e non sarà a disposizione per Napoli e Shakhtar

Eva A. Provenzano

Anche stavolta la Nazionale gli è stata fatale. Nel senso che - dopo tanta fatica per tornare in forma (l'infortunio era arrivato in Coppa America) Sanchezsi è fatto male di nuovo. Nella gara contro l'Ecuador si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra. Di sicuro salterà le partite contro Napoli e Shakhtar. Ma "l’entità del danno e i tempi di recupero saranno più chiari entro venerdì sera", si legge su La Gazzetta dello Sport. Perché il giocatore arriverà oggi nel tardo pomeriggio a Milano e tra stasera e domani mattina sosterrà gli esami con lo staff medico nerazzurro. Serviranno a fare un ragionamento più preciso sui tempi di recupero del calciatore cileno.

Le condizioni di Lautaro- uscito a fine prime tempo nella gara tra Argentina e Brasile per i colpi ricevuti durante la gara - al momento non preoccupano.