Cile, Osorio: “Sanchez mi ha aiutato tanto, mi ha dato tanti consigli”

Il giovane calciatore, che ha segnato nella gara contro la Francia in amichevole, ha parlato del ruolo dell'attaccante dell'Inter come mentore

Darío Osorio è un calciatore cileno, attaccante del Midtjylland, che ieri ha segnato, nell'amichevole contro la Francia, finita tre a due, il suo primo gol in Nazionale. Il giocatore, classe 2004, dopo la partita ha parlato di Alexis Sanchez come fonte di ispirazione e di aiuto per lui.