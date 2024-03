Sfide amichevoli per gli interisti in Nazionale. Ha giocato Hakan Calhanoglu nella partita della Turchia contro l'Austria (arbitrata dall'italiano Chiffi) finita 6-1 per gli austriaci. Il gol della bandiera per la selezione di Montella è arrivato dai piedi dell'interista, su rigore. Il giocatore nerazzurro è rimasto in campo fino all'87esimo, sostituito da Ismail Yüksek.

Sfida contro la Germania per l'Olanda di Denzel Dumfries. L'esterno di Inzaghi è rimasto in campo per l'intera partita: la Nazionale tedesca ha vinto due a uno. Nella gara tra Francia e Cile l'ha spuntata la Nazionale di Deschamps: 3-2 per i francesi (gol di Fofana, Kolo Muani e Giroud) che si riscattano dalla sconfitta contro la Germania. 77 minuti in campo nel Cile per Alexis Sanchez, sostituito poi da Marcos Bolados. Thuram è entrato in campo all'83esimo per sostituire Giroud. Non impiegato invece il difensore dell'Inter, Pavard.