Sarri: “Supercoppa? Non è sport, è prendi i soldi e scappa. Sapete come la penso”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così della Supercoppa, che vedrà i biancocelesti in semifinale venerdì contro l'Inter: "Parentesi di un campionato che ha bisogno di soldi e che li cerca nelle maniere meno opportune. La finale più vista di sempre è quella di Fa Cup che si gioca da più di 100 anni nello stesso stadio. Sai come la penso… Sai che questo è tutto fuor che sport. Prendi soldi e scappa. Prendiamo tutto quello che si può prendere in maniera miope. Andiamo a elemosinare soldi in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono nei calendari, si fa una Supercoppa a quattro. Se il calcio moderno è in questo tipo di evoluzione, sono contento di essere vecchio".