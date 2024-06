Il Sassuolo è appena retrocesso in Serie B e ripartirà dal campionato cadetto e da un nuovo allenatore. E si tratta di un ex Campione del Mondo, nonché un ex Inter. Fabio Grosso, come annunciato ufficialmente dalla società neroverde, sarà presentato a stampa e tifosi nei prossimi giorni. Intanto la società emiliana gli ha dato il benvenuto attraverso i canali del club: "A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo da parte di tutto il club neroverde", si legge in una nota.