Gian Piero Gasperini non è nuovo alle frecciate indirizzate all'Inter. L'allenatore dell'Atalanta è tornato a parlare della società nerazzurra in ottica debiti. «10-15 punti rispetto all'Inter? L'Inter a quanto cacchio è? Generalmente chi vince lo scudetto è sopra i novanta. Come si riduce il divario? Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, non vendendo i giocatori migliori e comprando. Un altro modo è non vendendo i pezzi migliori e aggiungendo altri pezzi. La terza è guardando quello che sei con la stessa ambizione, con la lucidità di capire come funziona il mondo. Altrimenti sono solo parole, chiacchiere, che riempiono la bocca», ha dichiarato ieri il Gasp in conferenza stampa.