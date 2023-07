Inter, Satriano rifiuta la Dinamo Zagabria e torna al Brest: accordo raggiunto

L'attaccante uruguayano, di rientro dal prestito all'Empoli, ha scelto di trasferirsi nuovamente in Francia

Martin Satriano ha deciso: no alla Dinamo Zagabria. L'attaccante uruguayano, di ritorno all'Inter dopo la stagione in prestito all'Empoli, ha rifiutato la proposta della Dinamo Zagabria, e ha scelto di tornare in Francia, al Brest, dove ha già giocato dal gennaio al giugno 2022 segnando 4 reti. Accordo raggiunto tra le società, si attende solamente l'ufficialità.