L'attaccante uruguayano, reduce dalla stagione in prestito all'Empoli, ha rifiutato l'offerta del club croato

Il futuro di Martin Satriano non sarà alla Dinamo Zagabria: l'attaccante uruguayano, classe 2001, secondo la stampa del suo Paese avrebbe rifiutato l'offerta del club croato, preferendo aspettare proposte da campionati più competitivi come quello francese e spagnolo. Nel frattempo il giocatore, rientrato all'Inter dopo la stagione in prestito all'Empoli, inizierà la preparazione estiva agli ordini di Simone Inzaghi.