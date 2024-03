"È certamente difficile per me scrivere in questo momento, ma così come scrivo nei momenti belli devo farlo anche in quelli brutti. È un periodo di merda per me a livello sportivo, e ne sono consapevole. Accetto tutte le critiche e non solo per il rigore sbagliato, ma per come sto giocando in questo momento. Non so esattamente il perché, ma l’unica cosa che mi hanno insegnato è di continuare a lavorare nel bene e nel male, fino a quando non riuscirò a cambiare la situazione. Grazie per esserci stati nella buona e nella cattiva sorte. Forza Atleti!", le parole di Saul.