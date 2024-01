Scaloni: “Lautaro senza Dzeko e Lukaku è ancora più leader. Carboni? Nella Seleccion per anni”

Quanto merito dà al suo ex compagno Inzaghi per la crescita del Toro? — «Simone è bravo. Non lo dico perché è un amico o perché da calciatore pensava al gruppo prima che a se stesso. Si vedeva che sarebbe diventato un tecnico in gamba: già allora studiava il calcio, si documentava sugli avversari e non lasciava niente al caso. La sua Inter, insieme alla Fiorentina e al Milan, è la squadra che mi piace di più per il tipo di calcio offensivo che espri-me. Stavolta però tiferò Lazio».

Torniamo agli argentini della A: Soulé e Valentin Carboni sono il futuro della Seleccion? — «Sono il presente e il futuro perché stanno facendo bene e meritano una convocazione, Soulé non l'ho mai chiamato, ma ha scelto di giocare nell'Argentina (poteva anche indossare la maglia azzurra, ndr) e può entrare a far parte del gruppo in qualsiasi momento. Carboni, invece, è già stato con noi e sono pure andato vicino a farlo esordire. Se continuerà così, verrà in nazionale e ci starà per anni».

