Intervenuto ai microfoni di DAZN, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così del futuro dello stadio di Milano: “Premesso che come Milan portiamo avanti il progetto San Donato che è la nostra priorità, abbiamo speso 40 milioni e andiamo avanti: il sindaco Sala vuole fare un ultimo tentativo per vedere se si può ristrutturare San Siro. Noi abbiamo detto sì, diamo gli elementi a WeBuild in modo che possa fare un progetto, ma va capito cosa si può fare per renderlo uno stadio moderno e come farlo continuando a giocare a calcio, che impatto avrà tutto questo. Prima di tirare un giudizio vedremo cosa ci darà WeBuild, ci hanno promesso un risultato per giugno”.