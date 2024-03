"Nelle prossime tre settimane, Milan e Inter faranno le loro richieste, in tre mesi WeBuild realizzerà uno studio di fattibilità. A quel punto Milan e Inter si pronunceranno. Il Milan in particolare sembra molto convinto del suo progetto di trasferimento a San Donato. La ristrutturazione di San Siro in passato è stata valutata e bocciata per gli alti costi e i molti problemi. Possibile ora vada diversamente? Difficile ma... tra tre mesi sapremo", aggiunge Gazzetta.