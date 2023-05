Schelotto: “Derby Champions? Per me vince l’Inter. È una squadra che amo”

L'ex giocatore nerazzurro non ha dubbi sull'esito della sfida: "Mi avete chiesto chi vince e arriva in finale, ma non devo dire nulla, per me l'Inter. È una squadra che amo tanto e a cui voglio bene".

"Lì ho passato dei momenti molo importanti e bellissimi per me e la mai famiglia. Spero che sia una bella partita per tutti, ma per me l'Inter deve andare in finale", ha detto il giocatore.