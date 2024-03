Intervistato da SportItalia, l'ex nerazzurro ha elogiato il Toro: "Per il livello che ha raggiunto credo che non gli si possa già dire nulla"

Intervistato da SportItalia, Ezequiel Schelotto ha parlato del suo rapporto di amicizia con Javier Zanetti. Inoltre l'ex nerazzurro ha speso belle parole per Lautaro. "Javier è un amico, che stimo tantissimo. Ci sentiamo ancora, è sempre disponibile, è una persona molto umile. Ogni volta che mi chiedono di lui non posso che esprimere parole bellissime, è una persona che mi ha aiutato tantissimo, in tutti i sensi. Continua ad essere il mio capitano, lo sarà sempre, è una persona straordinaria, merita tutto l’affetto che riceve ogni giorno, da tutti”.

"Lautaro? Per il livello che ha raggiunto credo che non gli si possa già dire nulla. Ogni partita che gioca la gente è contenta: vanno allo stadio sapendo di vedere lui ed il biglietto è già ripagato. E’ un campione, ha ancora un’età giovane, ma se si mette in testa che vuole rimanere all’Inter, beh che dire? Sarà un giocatore ancora più storico, da qua a tanti anni si parlerà ancora tanto di lui. Spero di sì, quindi, dipenderà da lui. Ha già fatto tantissimo per l’Argentina, per l’Inter, mi auguro che continui su questa strada perché se lo merita".