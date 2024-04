"Chiesi di parlare con l'allenatore nel pomeriggio, così quando tornai dall'allenamento con l'Under 16, incontrai Mourinho nel pomeriggio. Mi spiegò che non mi vedeva felice qui allo United perché quando mi infortunai, feci la riabilitazione con medici tedeschi, trascorrendo del tempo in Germania. Questo è vero, ma ero sempre in contatto con i medici e vidi tutte le partite dello United. I dottori avevano bisogno che fossi in forma e c'era una finale di FA Cup che quasi giocai. Questo era il nostro accordo e l'ho rispettato. Dopodiché, mi allenai da solo per almeno tre mesi con un preparatore atletico. Mi allenavo prima e dopo la prima squadra. José non mi permise di allenarmi con la prima squadra, immagino che volessero liberarsi di me. I miei compagni non capivano la decisione. Dovevo allenarmi la mattina o dopo la loro sessione per non vederli".