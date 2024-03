"Parlando di ricavi, la differenza fra l'annata conclusa e l'attuale è minima. A fare una stima è il portale Calcio e Finanza . Nel 2022/23 l'Inter ha incassato per i risultatisportivi 276,5 milioni: 87 per i diritti tv della Serie A, 99 per la Champions, 80 di ricavi da stadio, 3 per la Supercoppa vinta e 7,5 per la Coppa Italia, alzata da Lautaro dopo la finale con la Fiorentina. Se l'Inter vincerà lo scudetto, dai diritti tv del campionato incasserà 100 milioni. Dalla Champions ne ha avuti 65,5, dallo stadio 70 — avendo giocato meno gare di coppa — e dalla Supercoppa in Arabia 8. Risultato: 243,5 milioni. Una trentina in meno rispetto alla stagione passata, compensati dalleentrate degli sponsor, in crescita per oltre 25 milioni più bonus: da Digitalbits, che non pagava, si è passati a Paramount+ a cui si aggiungono altri nuovi accordi commerciali".